観世流 謡曲本 116冊

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●状態：綴りのほつれ、スレ、天地小口にヤケや点シミなど経年の傷みが少々あるものの本文は概ねきれいです。41冊は美品です。数冊を確認しましたが書き込み等はありません。全てのページの確認はしていませんので、見落としがある場合あります。ご了承下さい。ご不明な点などお気軽にご質問ください。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。土日祝日は発送出来ない場合がございます。