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NINTENDO 64　ニンテンドー64　本体　つりコン　コントローラー　ソフト
商品番号 R26919687018
商品名

NINTENDO 64　ニンテンドー64　本体　つりコン　コントローラー　ソフト
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即購入歓迎です】・ニンテンドー64　本体　(箱つき)・接続コード、電源コード・専用コントローラー　3個　(グレー、イエロー、ブルー)・つりコン64・大乱闘スマッシュブラザーズ　(箱、ソフト、ケース)・ポケモンスタジアム2　　(ソフトのみ)・糸井重里のバス釣りNo.1決定版　(ソフトのみ)実家に眠っていた、ニンテンドー64のセットになります現在希少品になっているつりコン付きです当家のテレビに3色コードの接続が無いため動作確認はできていませんが、写真の通り電源がつくところまでは確認できましたゲーム機本体やコントローラー、ソフトの状態は写真でご確認ください古いゲーム機ですので、ノークレーム、ノーリターンでお願いします中古品をご理解の上、購入をお願いいたします(他でも出品中なので先に購入した方と取引をします。そのため、購入のタイミングによってはキャンセルになる場合があります)Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂　#Nintendo　スマブラ　ポケモンPokémon　ポケットモンスター　ぬし釣り釣りコン　希少品　セット販売GAMECUBE　ゲームキューブ　wiiwiiuNintendoSwitch　ニンテンドースイッチ
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