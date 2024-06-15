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- 折り紙新世界 名人達の傑作集 笠原邦彦 著 絶版 入手困難 稀少 レア本 人気
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商品詳細
32年前くらいに購入しました。ヴィンテージ本。名人達の傑作集。絶版で入手困難。カバーと数ページに軽いスレ等使用感あり。また、前後見返しにテープ跡あり。他に若干の汚れあり（写真3枚目◯印）★ISBN.4387892544中古品になります。完璧な商品をお求めの方や神経質な方は購入をご遠慮くださいませ。☆折り紙新世界名人達傑作集絶版入手困難著者笠原邦彦編著出版社サンリオ刊行年1989年初版ページ数271pサイズ27cmISBN4387892544解説
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