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星新一 ショートショート1001〈全3冊〉
商品番号 F55324421043
商品名

星新一 ショートショート1001〈全3冊〉
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「星新一ショートショート1001☆(全3巻)☆」星新一現在定価:35,200円読んでみようか、読みなおそうか。文庫本39冊にわたる短編１０４２編を全て収録し、日本ＳＦ界の巨星・星新一のすべてがわかる、愛蔵版ショートショート大全集。#星新一#星_新一#本#日本文学／小説・物語購入後、1度も読まずに本棚で保管していたものです。購入時の外箱(ダンボール)から出しているので\"未使用に近い\"としました。ボックスの底の部分に少し擦れがあります(６枚目の画像でご確認ください)が、その他に汚れや傷みはなく、本そのものの状態は\"新品、未使用\"です。
http://narcologia.ru/goods/organization968262.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement542299.html
http://narcologia.ru/goods/assessor991903.html
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