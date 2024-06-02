星新一 ショートショート1001〈全3冊〉

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「星新一ショートショート1001☆(全3巻)☆」星新一現在定価:35,200円読んでみようか、読みなおそうか。文庫本39冊にわたる短編１０４２編を全て収録し、日本ＳＦ界の巨星・星新一のすべてがわかる、愛蔵版ショートショート大全集。#星新一#星_新一#本#日本文学／小説・物語購入後、1度も読まずに本棚で保管していたものです。購入時の外箱(ダンボール)から出しているので\"未使用に近い\"としました。ボックスの底の部分に少し擦れがあります(６枚目の画像でご確認ください)が、その他に汚れや傷みはなく、本そのものの状態は\"新品、未使用\"です。