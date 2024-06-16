

白象製 地唄三味線用 津山撥 七五サイズ 撥さや付き



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ご覧になって頂きまして有り難う御座います大分前に購入致しました。使用品ですので、細かい傷等有ります。(虫食いは無いです)他の撥を購入してからは使用して無いです。写真に写っている物が全てです。ご質問等有りましたらご連絡下さい。開き 約13.6cm長さ 約23.6cm才尻 約3.0×2.9cm重さ 約280g(重さは小さい計りを使いましたので、目安になさってください)練習用に如何でしょうか？宜しくお願い致します。