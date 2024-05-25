竹原ピストル　CD \u0026DVD 11作品セット

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最新作Onefortheshow以外は、ほぼ全て揃っていると思います。コレクションに是非どうぞ。他でも出品しますので、先に売れてしまったら取り下げますので、御容赦ください。①悄気る街、舌打ちのように歌がある。価格(税込)￥1,980発売日2022年02月02日②STILLGOINGON価格(税込)￥3,300発売日2021年08月25日③It'sMyLife価格(税込)￥3,300発売日2019年09月04日④GOODLUCKTRACK価格(税込)￥3,190発売日2018年04月04日 ⑤PEACEOUT【初回限定盤】(CD+DVD)価格(税込)￥3,630発売日2017年04月05日 ⑥youth価格(税込)￥3,190発売日2015年11月25日 ⑦BESTBOUT価格(税込)￥3,190発売日2014年10月22日⑧復興の花2+LIVEDVD価格(税込)￥3,143発売日2013年03月01日⑨ROUTEtoROOTS価格(税込)￥3,143発売日2012年04月25日 ⑩SKIPONTHEPOEM価格(税込)￥2,096発売日2011年04月27日⑪BOY価格(税込)￥2,096発売日2010年06月23日#竹原ピストル#CD#DVD