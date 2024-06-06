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【海外版・輸入版】バイオハザードre4 / Resident evil 4
商品番号 X33754783384
商品名

【海外版・輸入版】バイオハザードre4 / Resident evil 4
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,951 円
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商品詳細

おはようございます！バイオハザード4リメイク/Residentevil4Remake（海外版/フランス語版）を販売しています。※規制なしで楽しめます！※言語（音声・テキスト）→英語、日本語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、中国語、ポルトガル・ブラジル語と韓国語（テキストのみ）北米版ではなくても、日本語も英語もはあります！※日本のPS5で起動可能です。よろしくお願い致します。#PS5#プレーステーション#輸入#海外#Biohazard#Playstation
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