(値下げしました)SIREN2マニアックス サイレン2公式完全解析本

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即購入OKです！コメントで交渉の途中であっても、即購入された方を優先致します。※お取り置き、専用不可です。・2018年頃、ネットで新品を購入以後、大切に保管してきました。・帯部分に小さな破れがありますが、それ以外は美品だと思います。・アーカイブの手紙は開封済みですが、状態は良好です。お探しの方はこの機会に是非！※こちらの商品は中古品になりますので、返品はご遠慮いただいております。※神経質な方はご購入をお控えください。