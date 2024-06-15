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classic American motorcycles
商品番号 J40401049900
商品名

classic American motorcycles
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのバイク会社のバイク図鑑Harley-Davidson,Curtiss,Indianなどの歴代バイクの写真と説明（英語）が載っています。購入した時点で古本でしたので、折れや傷、色やけ等あります。気にならない方のみご購入ください。発送はプチプチに包んでの発送になります。
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