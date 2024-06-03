\u003c値下げ中\u003ePlayStation®4 グレイシャー・ホワイト 500

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商品詳細
「PlayStation®4グレイシャー・ホワイト500GBCUH-1200AB02」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥34980【付属品】・PlayStation4本体・純正ワイヤレスコントローラー・HDMIケーブル・USBケーブル・電源ケーブル・取り扱い説明書・箱[その他]・“PlayStation4専用縦置きスタンドグレイシャー・ホワイト(定価4272円)・PS4コントローラー用アドバンスドFPSアシストキャップセット【AIMSNIPERADVANCED】(定価760円)※ミドルタイプ１つ欠品・アクラスゲーミングヘッドセットEntryModelレッド＆ブラックSASP-0503(定価1620円)[ソフト]・メタルギアソリッドVグラウンド・ゼロズ通常版-PS4(定価3920円)・PS4プレステ4コールオブデューティインフィニット・ウォーフェアレガシーエディション(定価780円)・METALGEARSURVIVE-PS4【オンライン専用】(定価1870円)・実況パワフルプロ野球2016(特典なし)-PS4(定価1680円)#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4◆アルコール除菌シートで隅々まで綺麗にしていますので、届いてすぐに使用出来ます^^◆コントローラーやケーブルや取り扱い説明書は新しいOPPに梱包して綺麗に箱に入れました♪◆Amazonプライムビデオ、Netflix、hulu、YouTubeなど他にも多数の動画配信サービスがこれ一台でご視聴可能です♪♪◆DVDやBlu-rayの再生も可能です【商品状態】・目立つ傷、汚れ、黄ばみ等なく状態良好です・初期化済みですので届いて直ぐに遊べます◆動作確認済み・ベタつき、嫌な匂い等もありません。・DVDやCDも動作確認済みです。・読み込み時の異音ございません。・ファンの異音ございません。・ケーブル類の接続不良ございません。・コントローラーの各ボタン動作不良なし。・インターネット問題なく接続できます。
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