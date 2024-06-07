男塾　文庫版　全巻　完結セット

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全20巻セット。若干のヤケあり。○コメントなしで、即購入可。○どんな場合でも、即購入者を優先します。○値下げできません。。。●防水のため、クリスタルパックに包んでいます。●破れなどの損傷ありません。●シール等、きれいに除去済み。全巻、簡易消毒済み。●レンタルアップ品（商業用）ではありません。●段ボールに入れ、隙間はプチプチでしっかり梱包させていただきます。購入されましたら、できるだけ早く発送しますが、 1日以上時間を要する場合、事前に取引画面にて連絡いたします。