Ｈ９９０　掛軸　大徳寺　藤井誡堂　『千山添翠色』　肉筆　『真作』　茶掛　一行書

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総丈 約 179cm×27cm本紙 約 100cm×25cmこちらの掛軸には箱は付属しておりません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。