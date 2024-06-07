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Ｈ９９０　掛軸　大徳寺　藤井誡堂　『千山添翠色』　肉筆　『真作』　茶掛　一行書
商品番号 N86892124783
商品名

Ｈ９９０　掛軸　大徳寺　藤井誡堂　『千山添翠色』　肉筆　『真作』　茶掛　一行書
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　179cm×27cm本紙　約　100cm×25cmこちらの掛軸には箱は付属しておりません。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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