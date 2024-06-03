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- 【値下げ】SixTONES 松村北斗 京本大我 髙地優吾 アクスタ
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商品詳細
アクスタfest SixTONES松村北斗京本大我髙地優吾の3点セットです。フリマアプリで購入し、暗所にて保管しておりました。未開封品です。バラ売りも可能ですのでお気軽にお声掛けください(*'ᵕ')人気グループ...SixTONESグッズ種類...アクリルスタンド(アクスタ)
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