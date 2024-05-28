ヤマハ 動作確認済 ヤマハ アルトホルン YAH-202 マウスピース付属 ...

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ピストンバルブも抜き差し管も正常に動きます。全体的に傷やラッカー剥がれなどがあり、小さな凹みや、ベルの歪みがあります。メンテナンス済です。音も確認済、ピストンも軽く滑らかです。ヤマハ37C4マウスピース付属で、すぐに演奏できます。中古品になりますので、写真を見てご判断いただけますようお願い申し上げます。