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DEAN ZELINSKY TagliareCustomストラトタイプ
商品番号 Q75917786770
商品名

DEAN ZELINSKY TagliareCustomストラトタイプ
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 11,339 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DeanGuitarsの創設者が新しく設立したブランドです。このギターの特徴はネックで、無数のパターンが彫刻されておりグロス塗装特有の手にへばりつくような感覚を低減しています。ケースは新品購入時より添付されておりませんでしたのでご了承下さい。カラー：チェリーサンバースト■ボディ：フレイムメイプルトップ/アルダー■ネック：メイプル、ボルトオン、Z-Glideネックグリップ■指板：メイプル■ピックアップ：DZPLGシングル(ReverseWoundMiddle)■コントロール：ボリューム×1、トーン×2、5WAYセレクタースイッチ■ペグ：DZPLGロッキングチューナー■ブリッジ：2ポイントデュアルアクショントレモロユニット■クロームハードウェア
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