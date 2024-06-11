Epiphone Les Paul Special2 Gibson 簡単な整備済

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【必ずプロフをお読みください】EpiphoneLesPaul（レスポール）Special2です。ギブソン直系ブランド、エピフォンSunburstサンバーストギターを始めたい初心者さんにおすすめです。中古で購入しました。ブリッジとコントロールノブを他社製新品に取り替え済みです。フレット磨きました指板にオイル塗布済みですアンプで音出し確認済み弦は新品に張り替えています。緩めて梱包いたします。ネックはほぼストレートです。コントロール類でのガリ音は無いように思います。当方はギター素人のためご了承ください。ヘッドやボディに小さい傷があります。写真を参考にされてください。本体のみの出品です。不明点はコメントください。タイプ···レスポールタイプ梱包に少し時間を頂く可能性があります。検索ぼっち・ざ・ろっく！けいおん!