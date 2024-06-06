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掛け軸 桂堂 水墨山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 D48829723767
商品名

掛け軸 桂堂 水墨山水 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 7,011 円
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商品詳細

掛け軸桂堂水墨山水絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。墨を、ぼかしで濃淡・明暗・遠近を表す日本の伝統美水墨画。海外では、Zen（禅）paintingと呼ばれる事もあるそうで、眺めていると心が穏やかに澄み渡る気がします。外国の方へ贈ると日本的芸術品と非常に喜ばれるそうです。サイズ（本紙）395×1018ｍｍ自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　桂堂　水墨山水　山水　水墨画　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#水墨画#茶掛け#茶道具#桂堂#水墨山水#山水#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...水墨画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景主な画材...墨
http://narcologia.ru/goods/smear788204.html
http://narcologia.ru/goods/rouge677410.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral859832.html
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