ベストブラス ウォームアップミュート トロンボーン用

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BESTBRASSのウォームアップミュートになります。トロンボーン用ですが、フリューゲルホルンとして使っておりました。消音効果も高く吹奏感もほどほどで、本番前に少し吹くのにはもってこいでしたが、演奏会に出ることが少なくなり家で吹くことが多くなったので今回出品いたしました。装着したまま楽器ケースに入るのも便利でした。まだベルとの接触部分のゴム？は硬化しておらず、箱に入れて保管しておりました。傷といいますか、アルミの切削跡みたいなのはありました。画像にてご確認ください。また他サイトでも掲載しておりますので、タイミングによっては売り切れてしまう場合がございますので、ご了承下さい。種類···トロンボーンフリューゲルホルンアクセサリー・パーツ···ミュート#トロンボーン#フリューゲルホルン #フリューゲルホーン#プラクティスミュート#ミュート #ベストブラス#BESTBRASS