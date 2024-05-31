佐々木澄江　パンジー　油絵

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■作家・作品詳細 佐々木澄江(ささきすみえ) 1936年～ 洋画家。 元日本彩画会創立常委員、 県美協・国際現美協会員。 西村龍介に師事。略歴 1936年徳島県生まれ 現代有名作家洋画小品展出品、 春龍展出品、二科展連続入選、一創展奨励賞、グループ展13、外遊 コンディション購入して少し飾っておりました。額から外した事はありません。額縁は小傷スレ有りますが概ね綺麗な状態です。絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主な画材...油彩絵の具