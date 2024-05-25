CASIO キーボード 3台セット

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商品詳細
商品内容：CASIOPT-380CASIOPT-580CASIOPT-80白状態：全て擦り傷アリですPT-80の白が日焼けがあり変色していますPT-580のマイク立てが折れて無くなってますまた鍵盤の状態が悪いですPT-380は比較的マシかと思います注意事項：付属品無しですアダプターをお付けする事も可能ですが+1000円になりますCASIO純正ではないアダプターの場合は+500円でお付けします追加する場合は購入前にコメントしてくださいPT-580が箱にギリギリ入ってる状態です配送の際にダメージが入るかもしれませんがご了承ください検索用：CASIOカシオカシオトーン
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