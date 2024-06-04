【新品未使用】　端渓硯　眼柱石眼　石紋　龍雲彫刻　中国四大名硯　文房四宝

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商品詳細
【新品未使用】 端渓硯 眼柱石眼 石紋 龍雲彫刻 中国四大名硯 文房四宝端州名硯雲龍硯龍雲彫刻石眼入楕円形約17.5×11.5×1.8cm専用木製ケース付き唐木蓋台 約19.5cm×13.5cm×4cm新品未使用状態良好長期自宅保管品ですが、とても良い状態を保っています。新品未使用なので気持ちよくお使い頂けると思います。なお、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮願います。※端渓硯中国広東省肇慶市（旧名 端州）を産地とする“端渓石”と呼ばれる種類の石を素材として作られた硯の名称。出現時（初唐）から“硯の最高峰”として絶対的な地位を誇るもの。
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