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中国　玉石翡翠玉　神獣雕　根付　C　R6095
商品番号 M49787371241
商品名

中国　玉石翡翠玉　神獣雕　根付　C　R6095
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 8,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...石主題...仏像・神像大きさ　高さ約１cm　幅約４．５cm　重さ約５５ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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