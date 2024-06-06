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blackpink ペンライト　ver.2 と　ミニチャージ　セット
商品番号 F85620909479
商品名

blackpink ペンライト　ver.2 と　ミニチャージ　セット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

会場で1度使用しました。付属品全て入っておりますバラ売り可＊充電器　2000円＊ライト　5500円バラ売りで考える方、どうぞ声をかけてください。#blackpink#penlightプチプチで発送致します。箱なし
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