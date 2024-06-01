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無形文化財加藤孝造　黄瀬戸　長方形皿四客　共箱なし
商品番号 V75152975492
商品名

無形文化財加藤孝造　黄瀬戸　長方形皿四客　共箱なし
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···長方形皿加藤孝造作サイズ　　　約20cmx11cm箱は引越しの時に処分して、ありません。代わりに紙箱に入れて発送致します。主人が10数年前購入しましたが、一度も使わずに保管してました。最近断捨離を始めて出品する事にしました。引越しの時に一客割れ、四客です。その分お安く致します。きれいに拭いて発送いたします。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stepchild394552.html
http://narcologia.ru/goods/unusable905374.html
http://narcologia.ru/goods/waveform833817.html
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