スカウトトルーパー　ケナー　未開封

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商品詳細
スカウトトルーパー 未開封です。かなり古いもので箱入り未開封はあまりないと思われます。暗い場所のクローゼットで保管でした。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement112299.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate872548.html
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