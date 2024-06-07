CF84 輪島塗 糸目朱塗 松葉金蒔絵黒塗椀五客 木製 /茶懐石吸物煮物料理正月

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☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「輪島塗糸目朱塗松葉金蒔絵黒塗椀五客木製漆器」つややかな黒塗に朱塗糸目が映える素敵なお椀でございます。見返しには松ぼっくりに松葉の蒔絵が施されております。※木箱の付属はございません。【寸法】直径約12.9cm全高約8.5cm椀高約5.8cm椀深さ約4.2cm一客の重量約145g前後※一つ一つが手作業の為若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、キズ、ややヨゴレ、ヤケ、蓋に塗修復跡4箇所、椀縁に塗修復跡4箇所、等の使用感がございます。(画像9，10参照)尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。ご了承の上、落札をお願いいたします。#松葉#糸目#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#7k403b5k203