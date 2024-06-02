NCT NATION ソウルコン トレカ MD　ジェミン

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ジャンル...韓流/KPOP★★即購入可★★ NCTNATION公式グッズ ランダムトレカ ⚪RANDOMTRADINGCARDSET(A.ver.)•JAEMIN(A)✔開封後はすぐにスリーブに入れて保管✔大きく目立つ難などは無いように思いますが、海外製品になりますので、微細な初期難等ある場合もありますので、海外製品のクオリティにご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致しますm(__)m✅トレカはスリーブに入れた状態で撮影したので、光や影が写っているものもあるかもしれません✅✔スリーブに入れた状態で、入っていた緑封筒に入れ、軽く補強、防水対策等をし配送させて頂きますのでよろしくお願い致しますm(__)mNCT127FCmumo イリチル NCT127トレカ テヨンFC キノ kit サンリオ マーク NCTDREAMドリーム sticker 2021UNIVERSE cddvd ネイチャーリパブリックアクリルキーリング ソウルコン アクスタ威神VWayV 2020 フォトカード 2023GoldenAge