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NCT NATION ソウルコン トレカ MD　ジェミン
商品番号 I41412371161
商品名

NCT NATION ソウルコン トレカ MD　ジェミン
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル...韓流/KPOP★★即購入可★★　　NCTNATION公式グッズ　ランダムトレカ　⚪RANDOMTRADINGCARDSET(A.ver.)•JAEMIN(A)✔開封後はすぐにスリーブに入れて保管✔大きく目立つ難などは無いように思いますが、海外製品になりますので、微細な初期難等ある場合もありますので、海外製品のクオリティにご理解頂ける方のみご購入よろしくお願い致しますm(__)m✅トレカはスリーブに入れた状態で撮影したので、光や影が写っているものもあるかもしれません✅✔スリーブに入れた状態で、入っていた緑封筒に入れ、軽く補強、防水対策等をし配送させて頂きますのでよろしくお願い致しますm(__)mNCT127FCmumo　イリチル　NCT127トレカ　テヨンFC　キノ　kit　サンリオ　マーク　NCTDREAMドリーム　sticker　2021UNIVERSE　cddvd　ネイチャーリパブリックアクリルキーリング　ソウルコン　アクスタ威神VWayV　2020　フォトカード　2023GoldenAge
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