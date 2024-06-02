限定 アイアンマン2　6 Inch Iron Man Mark VI

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新品！ 未開封！限定アイアンマン2 6InchExclusiveActionFigureIronManMarkVI海外土産で頂いたお品物です。※ウォルマートのお買い上げシールが貼っております。※値段シールを剥がした跡があります。A●●●●nでは28.000円位で販売しているようです。即！お送り致します（＾＾）