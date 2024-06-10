美品！ポケモンカードマグマ団のex

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商品詳細
コレクション整理のため出品致します。コンディションとしては美品相当であると判断しております。光を照らさなければ見えないような微細な傷などもありますが基本的には良好な状態です。ローダーで保管しており、プレイ未使用です。ローダーもお付けします。値下げします。（素人目線。）
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