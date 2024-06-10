オカリナ工房福朗・古代笛ミロク大・アルトF＃ 週末セール

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商品詳細
オカリナ工房福朗・古代笛ミロク大・アルトF＃定価13000円薪窯による炭化焼成した古代笛作品です。三年前の熊本豪雨災害にて薪窯を失くしました。最後の薪窯焼成で残った古代笛です。裏側の銀色は汚れではなく薪窯の焼成中に顕れた燻銀の色です。画像１０YouTubeなどで古代笛奏者高場俊郎にて演奏を紹介していますので興味のある方はご覧いただければ有り難いです。https://youtu.be/_3kH_vB58Hw
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