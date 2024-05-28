福田みゆ　生誕　2022 アクリルキーホルダー

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NEOJAPONISM福田みゆ アクリルキーホルダーふくだみ生誕イベント2022入手後、袋から一切開けずに保管していました。目立った傷や汚れはありませんが、一度人の手に渡った中古品になりますので、神経質な方はご遠慮ください。簡易包装発送になりますので予めご了承下さい。NEOJAPONISMネオジャポニズムネオジャポ滝沢ひなの辰巳さやか瀬戸みるか朝倉あい福田みゆ ふくだみグッズ種類···キーホルダー