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エアロフォン　AE-10
商品番号 V94945625136
商品名

エアロフォン　AE-10
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古のAE-10です。完動品です、バ−ジョンUPずみです。付属品として、ＡＣアダプタ−.専用電池２セット、充電器、首掛け紐、取説、別売りの教科本、ケ−ス、楽器用ワイヤレス送受信機アンプは別に必要です。マウスピースは洗浄して、アルコールで拭いて発送しますが、新たにお買いになった方が！
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