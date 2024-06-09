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kaotica eyeball
商品番号 P45749453246
商品名

kaotica eyeball
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイクに簡単に取り付けられるリフレクションフィルター＋ポップガードです。2年前に買い、録音の際に数回使用しました。裂け等無く状態は綺麗です。箱は無いです。リフレクションフィルター、ポップガード共に新調してから使っていなかったので出品します。
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