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ミライドンex SAR
商品番号 Y91300609424
商品名

ミライドンex SAR
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミライドンexSAR102/078開封後はすぐスリーブに入れました。写真の方を確認頂いてご購入の方お願い致します。必要でしたら追加で写真を載せる事も可能です。すり替え防止の為返品、交換はご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。#ポケモンカード#ポケモンカードバイオレットex#SAR#カードゲームボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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