ミライドンex SAR

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商品詳細
ミライドンexSAR102/078開封後はすぐスリーブに入れました。写真の方を確認頂いてご購入の方お願い致します。必要でしたら追加で写真を載せる事も可能です。すり替え防止の為返品、交換はご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。#ポケモンカード#ポケモンカードバイオレットex#SAR#カードゲームボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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