備前焼 へそ徳利 布袋刻 時代物 X403

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商品詳細
古い備前焼の布袋刻へそ徳利です。寸法径11.4cm口径3.2cm高さ22.4cm古い品ですので擦れ傷、変色古色があります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
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http://narcologia.ru/goods/traverse181626.html
http://narcologia.ru/goods/calling818450.html
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