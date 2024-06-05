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1/6 DAM TOYS　78050 ザ・ラストシップ　フィギュア
商品番号 A46708055986
商品名

1/6 DAM TOYS　78050 ザ・ラストシップ　フィギュア
ブランド名 Avital
特別価格 税込 6,788 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DAMToys1/6NAVYCOMMANDINGOFFICER1/6DAM78050ザ・ラストシップエリック・デインアメリカ海軍フィギュア１枚目の写真のものが全て付属します。制服、素体、ブーツ、キャップ。値下げ不可即購入可
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