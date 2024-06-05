1/6 DAM TOYS　78050 ザ・ラストシップ　フィギュア

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商品詳細
DAMToys1/6NAVYCOMMANDINGOFFICER1/6DAM78050ザ・ラストシップエリック・デインアメリカ海軍フィギュア１枚目の写真のものが全て付属します。制服、素体、ブーツ、キャップ。値下げ不可即購入可
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