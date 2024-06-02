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商品詳細
10/1値下げしました。9月23日、本日自引きしたものです。開封後はすぐにスリーブ、ローダーに入れ、暗所にて保管しておりますが、念の為プレイ用としてお考え下さい。※状態は、個人差がある場合がございますので、必ず写真で確認し、納得してから、ご購入ください。折れや濡れ防止対策を徹底して、発送致します。すり替えやトラブル防止の為、返品、キャンセルはお受け出来ません。よろしくお願いします！ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/ordering882379.html
http://narcologia.ru/goods/moped739068.html
http://narcologia.ru/goods/traverse373126.html
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