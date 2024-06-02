日本画　画材セット　にかわ　顔彩　本金粉泥

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商品詳細
日本画用水干絵の具等、9点です。顔彩のみ使用してます。乳棒は有りますが乳鉢は無いです。顔彩から色が漏れて箱に汚れが有ります。ハケと顔彩意外は美品です。状態はお写真をご参考宜しくお願い致します。絵具の種類···岩絵具絵具の種類···胡粉絵具の種類···その他
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