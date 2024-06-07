フォードデュースロードスター　32

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商品詳細
プラモデル未組立アメリカ製 メイド イン USAスケール表示が無いので、スケール不明見た感じ、１／24ではないかと思います。説明書は英語ですメーカー モノグラムとあります古いものですが、部品に異常はありません箱は経年劣化してます32フォードデュース ホットロッドがお好きな方いかがでしょうか♪
http://narcologia.ru/goods/flight16228.html
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