忍者戦隊カクレンジャー DX ツバサマル

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商品詳細
破損等はありませんが、全体的に汚れやメッキ、シール部分の剥がれがあります。サウンドギミックは壊れています。商品の状態を確認頂き購入おねがいします。値下げコメントは無視します。フィギュアシリーズ...スーパー戦隊
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