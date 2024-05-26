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忍者戦隊カクレンジャー DX ツバサマル
商品番号 G71280945766
商品名

忍者戦隊カクレンジャー DX ツバサマル
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

破損等はありませんが、全体的に汚れやメッキ、シール部分の剥がれがあります。サウンドギミックは壊れています。商品の状態を確認頂き購入おねがいします。値下げコメントは無視します。フィギュアシリーズ...スーパー戦隊
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