レジロックex＆レジスチルex＆レジアイスex(1ed)

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※必ず商品説明をお読みください！※コレクションで保管してました。2004年のレジアイス1ed、レジロック、レジスチルのカードとなっております。レジアイスのみ1edです。傷がありますのでお求めやすい価格帯になっています。比較的美品の部類にはなると思いますが個人差がありますので状態は写真にてお願いします。※年代物のカードなので傷等はあります。すり替え防止の為、返品、クレーム等一切受け付けません。市場価格みて変動します。他にも希少なカード複数出品してます。是非拝見してみてください♪即購入⭕️質問はコメントでお願いします。