\u003cSALE\u003e Fractal AXE-FX Ultra

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FractalAXE-FXUltra\u003c構成品\u003e本体電源ケーブル世界中に愛されているFractal社のAXE-FXUltraです。汚れや使用感やスレ傷などありますが、大きく破損してる部分ありません。ご使用に問題ありません。自分で使用しながら問題感じられませんでした。Displayも綺麗に映ります。★注意事項★返却時は送料をご負担して頂きますので御理解お願い致します。最後まで気持ちのよい取引になりますよう、ご協力をお願いいたします。★送料★クロネコヤマト140サイズででお送り致します。(沖縄県は除く)