★送料無料★Effects Bakery５台セット＋Donner Mini EQ

EffectsBakeryのエフェクター５台セットに、オマケでDonnerミニイコライザー（ほぼ未使用、箱付き）をお付けします。◎CreamPanBooster◎あんバターコッペドライブ(福田パン謹製)【箱付き】◎BagelOverDrive◎CroissantDistortion◎FrenchBreadDelay【箱付き】小傷や多少の使用感は見られますが、程度は良好です。動作も問題はありません。他にACアダプター、５分岐の電源分配ケーブル、エフェクター接続プラグ、ポーチも一緒にお付けします。このセットで歪み系はほぼ完結しますので、是非ご検討下さい。※バラ売りは今のところ考えておりませんのでご了承下さい種類...エレキギター用エフェクトタイプ...オーバードライブエフェクトタイプ...ディストーションエフェクトタイプ...ディレイ・エコーエフェクトタイプ...イコライザー



Effects Bakery Maritozzo Bass EQ



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