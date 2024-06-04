ラジコン飛行機用プロポほか

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商品詳細
ラジコン飛行機用プロポFUTABA-SKYSPORT4……72.190MHZ(20)送信機、受信機、電池ボックス、スイッチ、サーボ4個アンテナ…予備1本FUTABA-SKYSPORT4……72.810MHZ(51)受信機、サーボ7個(小型)スイッチなお、送信機用クリスタルあり取扱説明書あり使い古しなので、キズは見当たらないものの汚れが見られます。写真でご理解のうえ、ご購入をお願いいたします、
http://narcologia.ru/goods/moisture346669.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce47955.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture858241.html
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