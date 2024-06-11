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ミュウvmax ur
商品番号 G71208889791
商品名

ミュウvmax ur
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,877 円
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商品詳細

ミュウvmaxurpsa10自身で鑑定に出したワンオーナー品です。状態はPSAの評価基準に準じます。※PSA10であっても完璧ではありません。プロフィールお読みください。状態確認は必ず画像にてご判断ください。ご不明な点ございましたらお気軽にご相談ください。#ポケモンカード　#ポケカ　#PSA
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