お値下げしました。九谷　青木木米写　唐子図　盃

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商品詳細
九谷 青木木米写 唐子図 盃です。大きさは約3.5cm×約6.3cm程です。とくに目立った傷はありません。唐子が可愛らしく、木米風の出来栄えで、綺麗な盃です。古いもの、自宅保管をご理解のうえ、ご検討宜しくお願い致します。#骨董#古美術#美術#アンティーク#和食器 #酒器#九谷#盃#青木木米#唐子#antique#kutani
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