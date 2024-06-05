

お値下げしました。九谷 青木木米写 唐子図 盃



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九谷 木米の値段と価格推移は？｜71件の売買データから九谷 木米の価値 ...

九谷 青木木米写 唐子図 盃です。大きさは約3.5cm×約6.3cm程です。とくに目立った傷はありません。唐子が可愛らしく、木米風の出来栄えで、綺麗な盃です。古いもの、自宅保管をご理解のうえ、ご検討宜しくお願い致します。#骨董#古美術#美術#アンティーク#和食器 #酒器#九谷#盃#青木木米#唐子#antique#kutani