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お値下げしました。九谷　青木木米写　唐子図　盃
商品番号 W72328182873
商品名

お値下げしました。九谷　青木木米写　唐子図　盃
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷　青木木米写　唐子図　盃です。大きさは約3.5cm×約6.3cm程です。とくに目立った傷はありません。唐子が可愛らしく、木米風の出来栄えで、綺麗な盃です。古いもの、自宅保管をご理解のうえ、ご検討宜しくお願い致します。#骨董#古美術#美術#アンティーク#和食器　#酒器#九谷#盃#青木木米#唐子#antique#kutani
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