矢沢永吉『 BELIEVE IN ME』ニューシングル発売告知ポスター(非売品)

某オークションで、購入してパネルに入れて、飾らずに暗室で、大切に、自宅保管してました。状態を確認して、出品しました。矢沢永吉『BELIEVEINME(B面/棕櫚の影に)』オリジナルシングル発売告知ポスター(非売品)状態は、当時物汚れ、破れ、切れ、テープ跡なし少々スレ、ピン跡1箇所、裏面落帳あり(画像6)保管状態良好美品非売品希少ここまでのクオリティは、入手困難サイズA1完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮願います。商品の状態を十分、理解、承知の上で購入願います。コレクションの一品としていかがでしょうかヨロシクお願いいたします。



矢沢永吉『抱かれたい、もう一度』ニューシングル発売告知ポスター ...



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