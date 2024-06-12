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コンポーネントストラトキャスタータイプ
商品番号 C54353554887
商品名

コンポーネントストラトキャスタータイプ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この商品を実際に販売私がしたい金額は30,000円です。ただし、（入院費を賄うため）急いで販売したため、可能な限りの割引をさせていただきました。興味のある方はぜひ特典をご利用ください！ストラトキャスタータイプコンポーネントギターになります。アイテムを構成するパーツは、ヴィンテージフェンダー模造ネック、Gotohのペグ、Gotohのストラップピン、AlNiCo5HSSピックアップ、フェンダーのブリッジ、ヴィンテージモントル(Montreux)のーローテンションスプリングです。タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...その他#fender#squier#tokai#fernandes#gibson#epiphone#component#stratocaster#strat#type#フェンダー#スクワイア#ストラト#ストラトキャスター#タイプ#コンポーネント#エレキギター#ギター
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