コンポーネントストラトキャスタータイプ

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商品詳細
この商品を実際に販売私がしたい金額は30,000円です。ただし、（入院費を賄うため）急いで販売したため、可能な限りの割引をさせていただきました。興味のある方はぜひ特典をご利用ください！ストラトキャスタータイプコンポーネントギターになります。アイテムを構成するパーツは、ヴィンテージフェンダー模造ネック、Gotohのペグ、Gotohのストラップピン、AlNiCo5HSSピックアップ、フェンダーのブリッジ、ヴィンテージモントル(Montreux)のーローテンションスプリングです。タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...その他#fender#squier#tokai#fernandes#gibson#epiphone#component#stratocaster#strat#type#フェンダー#スクワイア#ストラト#ストラトキャスター#タイプ#コンポーネント#エレキギター#ギター
http://narcologia.ru/goods/composite52054.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming471092.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi847247.html
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