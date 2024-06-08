値切り❌ フェルナンデス リバイバル ストラト ジャパンビンテージ ...

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タイプ...ストラトキャスタータイプシリーズ...Stratocasterボディタイプ...ソリッド値引き❌まとめ買い割❌個別交渉はお控え下さい。断りコメント無しで即購入して下さってOKです。24時間内発送を心掛けてますので、発送時までこちらからコメントはしておりません。どうかご了承下さいませ。フェルナンデスリバイバルストラトジャパンビンテージFERNANDES2トーンサンバースト/メイプルネック、機種名グレード不明。ネックポケットやボディには機種やグレードを示すスタンプなどはありませんでした。PUがバー・マグネットなのでハイ・グレードな物では無いと思います。ネックは塗装が薄そうです(ラッカー？)。またローフレットに摩耗が見受けられます、指板の汚れや傷と共に画像でご確認下さい。落ち着いてるのでロッドには触れてません、弦高も問題無し。ポットのガリも無く、音はいい感じのビンテージサウンドです。多ピースボディなのに木鳴りが良いのは流石にジャパビン、このベースならPU交換しても期待出来ます。気軽にイジるにはもってこいです。本体重量約3.5kg。古い物ですのでハードウェアのサビやPUカバーの変色、ボディ＆ネックの傷がございます。画像でご確認の上、ご検討下さい。ケースは御座いませんのでダンボール梱包(160~180サイズ)での着払い発送になります。配達日時指定出来ますので購入時にご連絡下さい。値引き、取り置きはやってません。くれぐれも交渉はお控え下さい。こちらに断り無く即購入して下さってOKです。