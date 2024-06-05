藤田嗣治（レオナール・フジタ）油彩 風車小屋 裏書落款 肉筆 F6 ...

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サイズキャンバスF6約３２X41cm額縁約４６cmX５５cmX5cm鑑定書・証明書が付随しないため、真贋を保証するものではありませんので、ご自身でご判断ください。藤田嗣治は一般的には日本での知名度人気度は意外なほど低めですが、海外の評価は高く、フジタの海外での高い人気、評価、大成功に嫉妬したかつての師で、日本近代洋画界のドン黒田清輝などのアカデミズムから嫌われ、反感・誹謗・中傷を受け、海外で、最も成功した日本人画家にもかかわらず、生前〜現在まで、冷遇・無視され続けてきているためと言われています。国内外で根強い人気があり、日本人で一番評価の高い世界に通用する日本一の西洋画家と言って差し支えありません。神経質な方はご遠慮ください